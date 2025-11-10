GLHFStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung GLHFStrategy (GLHFSTR) hari ini ialah $ 0.00043592, dengan 3.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GLHFSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00043592 setiap GLHFSTR.

GLHFStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 425,574, dengan bekalan edaran sebanyak 977.83M GLHFSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GLHFSTR didagangkan antara $ 0.00041649 (rendah) dan $ 0.00043681 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00074898, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00038737.

Dalam prestasi jangka pendek, GLHFSTR dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -30.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GLHFStrategy (GLHFSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 425.57K$ 425.57K $ 425.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 425.57K$ 425.57K $ 425.57K Bekalan Peredaran 977.83M 977.83M 977.83M Jumlah Bekalan 977,830,796.0076568 977,830,796.0076568 977,830,796.0076568

Had Pasaran semasa GLHFStrategy ialah $ 425.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLHFSTR ialah 977.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 977830796.0076568. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.57K.