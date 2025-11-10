Glidr Harga Hari Ini

Harga langsung Glidr (GLIDR) hari ini ialah $ 1.16, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GLIDR kepada USD penukaran adalah $ 1.16 setiap GLIDR.

Glidr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,128,126, dengan bekalan edaran sebanyak 31.96M GLIDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GLIDR didagangkan antara $ 1.15 (rendah) dan $ 1.19 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.083.

Dalam prestasi jangka pendek, GLIDR dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan -0.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Glidr (GLIDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.13M$ 37.13M $ 37.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.19M$ 116.19M $ 116.19M Bekalan Peredaran 31.96M 31.96M 31.96M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

