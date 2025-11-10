Tokenomik Glidr (GLIDR)

Lihat cerapan utama tentang Glidr (GLIDR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:53:19 (UTC+8)
USD

Glidr (GLIDR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Glidr (GLIDR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.38M
$ 37.38M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 31.96M
$ 31.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 116.98M
$ 116.98M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.24
$ 1.24
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.083
$ 1.083
Harga Semasa:
$ 1.16
$ 1.16

Glidr (GLIDR) Maklumat

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

Laman Web Rasmi:
https://glidr.xyz/
Kertas putih:
https://glidronline.medium.com/glidr-whitepaper-3ac5819d2309

Tokenomik Glidr (GLIDR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Glidr (GLIDR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GLIDR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GLIDR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GLIDR, terokai GLIDR harga langsung token!

GLIDR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GLIDR? Halaman ramalan harga GLIDR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

