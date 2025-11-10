Glif Staked ICNT Harga Hari Ini

Harga langsung Glif Staked ICNT (STICNT) hari ini ialah $ 0.303561, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STICNT kepada USD penukaran adalah $ 0.303561 setiap STICNT.

Glif Staked ICNT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 407,008, dengan bekalan edaran sebanyak 1.39M STICNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STICNT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.446536, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.264716.

Dalam prestasi jangka pendek, STICNT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Glif Staked ICNT (STICNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 421.96K$ 421.96K $ 421.96K Bekalan Peredaran 1.39M 1.39M 1.39M Jumlah Bekalan 1,390,039.750905948 1,390,039.750905948 1,390,039.750905948

Had Pasaran semasa Glif Staked ICNT ialah $ 407.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STICNT ialah 1.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1390039.750905948. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 421.96K.