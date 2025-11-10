Tokenomik Glif Staked ICNT (STICNT)

Tokenomik Glif Staked ICNT (STICNT)

Lihat cerapan utama tentang Glif Staked ICNT (STICNT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:06:12 (UTC+8)
USD

Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Glif Staked ICNT (STICNT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 407.01K
$ 407.01K$ 407.01K
Jumlah Bekalan:
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
Bekalan Edaran:
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 422.10K
$ 422.10K
$ 422.10K$ 422.10K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.446536
$ 0.446536
$ 0.446536$ 0.446536
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.264716
$ 0.264716
$ 0.264716$ 0.264716
Harga Semasa:
$ 0.303561
$ 0.303561$ 0.303561

Glif Staked ICNT (STICNT) Maklumat

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Laman Web Rasmi:
https://icn.glif.io/en

Tokenomik Glif Staked ICNT (STICNT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Glif Staked ICNT (STICNT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STICNT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STICNT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STICNT, terokai STICNT harga langsung token!

STICNT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STICNT? Halaman ramalan harga STICNT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

