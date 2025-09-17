Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00326115$ 0.00326115 $ 0.00326115 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.46% Perubahan Harga (7D) +12.46%

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GREMLINAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GREMLINAI sepanjang masa ialah $ 0.00326115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GREMLINAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Bekalan Peredaran 984.54M 984.54M 984.54M Jumlah Bekalan 984,537,867.793816 984,537,867.793816 984,537,867.793816

Had Pasaran semasa Glitch Gremlin AI ialah $ 22.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GREMLINAI ialah 984.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984537867.793816. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.69K.