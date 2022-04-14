Tokenomik Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Tokenomik Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Lihat cerapan utama tentang Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Maklumat

$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://glitchgremlin.ai/
Kertas putih:
https://ggai.gitbook.io/ggai-docs

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.79K
$ 21.79K$ 21.79K
Jumlah Bekalan:
$ 984.54M
$ 984.54M$ 984.54M
Bekalan Edaran:
$ 984.54M
$ 984.54M$ 984.54M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.79K
$ 21.79K$ 21.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00326115
$ 0.00326115$ 0.00326115
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GREMLINAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GREMLINAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GREMLINAI, terokai GREMLINAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.