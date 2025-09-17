Glitch Protocol (GLCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0034686 24J Tinggi $ 0.00359839 Sepanjang Masa $ 2.99 Harga Terendah $ 0.00252298 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -3.60% Perubahan Harga (7D) +0.12%

Glitch Protocol (GLCH) harga masa nyata ialah $0.00346867. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLCH didagangkan antara $ 0.0034686 rendah dan $ 0.00359839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLCH sepanjang masa ialah $ 2.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00252298.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLCH telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -3.60% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glitch Protocol (GLCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 243.30K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 308.33K Bekalan Peredaran 70.14M Jumlah Bekalan 88,888,888.0

Had Pasaran semasa Glitch Protocol ialah $ 243.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLCH ialah 70.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 308.33K.