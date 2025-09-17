Glo Dollar (USDGLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996026 $ 0.996026 $ 0.996026 24J Rendah $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996026$ 0.996026 $ 0.996026 24J Tinggi $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sepanjang Masa $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Harga Terendah $ 0.904862$ 0.904862 $ 0.904862 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Glo Dollar (USDGLO) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDGLO didagangkan antara $ 0.996026 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDGLO sepanjang masa ialah $ 1.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.904862.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDGLO telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glo Dollar (USDGLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Bekalan Peredaran 3.40M 3.40M 3.40M Jumlah Bekalan 3,400,437.0 3,400,437.0 3,400,437.0

Had Pasaran semasa Glo Dollar ialah $ 3.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDGLO ialah 3.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3400437.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.40M.