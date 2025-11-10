Gloat Harga Hari Ini

Harga langsung Gloat (GLOAT) hari ini ialah $ 0.00000491, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GLOAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00000491 setiap GLOAT.

Gloat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,908.17, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GLOAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GLOAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00019182, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000455.

Dalam prestasi jangka pendek, GLOAT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gloat (GLOAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gloat ialah $ 4.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLOAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.91K.