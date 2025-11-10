Tokenomik Gloat (GLOAT)

Gloat (GLOAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gloat (GLOAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.91K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Gloat (GLOAT) Maklumat

GLOAT is a Solana-based community token created to represent the culture of confidence, winning, and celebration within the meme coin space. While it is primarily a meme-driven project, its purpose is to build a strong community around humor, resilience, and engagement. GLOAT has no complex utility beyond being a digital asset for trading, collecting, and participating in community activities, but its function lies in fostering identity and shared culture among holders. The project is open, transparent, and fully tradable on Solana DEXs, where liquidity and community interaction drive its value.

Laman Web Rasmi:
https://gloatcoin.com/

Tokenomik Gloat (GLOAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gloat (GLOAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GLOAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GLOAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GLOAT, terokai GLOAT harga langsung token!

