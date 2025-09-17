Apakah itu Global Dollar (USDG)

Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Global Dollar (USDG) Berapakah nilai Global Dollar (USDG) hari ini? Harga langsung USDG dalam USD ialah 0.999891 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USDG ke USD? $ 0.999891 . Lihat Harga semasa USDG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Global Dollar? Had pasaran untuk USDG ialah $ 576.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USDG? Bekalan edaran USDG ialah 576.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDG? USDG mencapai harga ATH sebanyak 1.65 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDG? USDG melihat harga ATL sebanyak 0.907561 USD . Berapakah jumlah dagangan USDG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDGialah -- USD . Adakah USDG akan naik lebih tinggi tahun ini? USDG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

