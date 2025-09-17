GlobalBoost (BSTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0472419 $ 0.0472419 $ 0.0472419 24J Rendah $ 0.050212 $ 0.050212 $ 0.050212 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0472419$ 0.0472419 $ 0.0472419 24J Tinggi $ 0.050212$ 0.050212 $ 0.050212 Sepanjang Masa $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.38% Perubahan Harga (1D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +104.46% Perubahan Harga (7D) +104.46%

GlobalBoost (BSTY) harga masa nyata ialah $0.04800641. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSTY didagangkan antara $ 0.0472419 rendah dan $ 0.050212 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSTY sepanjang masa ialah $ 2.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSTY telah berubah sebanyak -4.38% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan +104.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GlobalBoost (BSTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 24.02M 24.02M 24.02M Jumlah Bekalan 24,016,538.99797396 24,016,538.99797396 24,016,538.99797396

Had Pasaran semasa GlobalBoost ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSTY ialah 24.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24016538.99797396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.