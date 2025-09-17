Globiance Exchange (GBEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +9.11% Perubahan Harga (7D) +9.11%

Globiance Exchange (GBEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GBEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GBEX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GBEX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +9.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Globiance Exchange (GBEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 368.29T 368.29T 368.29T Jumlah Bekalan 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Globiance Exchange ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GBEX ialah 368.29T, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.