Tokenomik glonkybot (GLANKER)

Lihat cerapan utama tentang glonkybot (GLANKER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
glonkybot (GLANKER) Maklumat

The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens.

Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders.

glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.

Laman Web Rasmi:
https://www.empirebuilder.world/

glonkybot (GLANKER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk glonkybot (GLANKER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 203.53K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 100.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 203.53K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik glonkybot (GLANKER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik glonkybot (GLANKER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GLANKER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GLANKER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GLANKER, terokai GLANKER harga langsung token!

GLANKER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GLANKER? Halaman ramalan harga GLANKER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.