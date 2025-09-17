GLOOM (GLOOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.87% Perubahan Harga (7D) +7.87%

GLOOM (GLOOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLOOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLOOM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLOOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GLOOM (GLOOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K Bekalan Peredaran 710.21M 710.21M 710.21M Jumlah Bekalan 945,701,126.143333 945,701,126.143333 945,701,126.143333

Had Pasaran semasa GLOOM ialah $ 4.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLOOM ialah 710.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 945701126.143333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.58K.