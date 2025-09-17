Lagi Mengenai GLORIA

Gloria AI Logo

Gloria AI Harga (GLORIA)

Tidak tersenarai

1 GLORIA ke USD Harga Langsung:

$0.00361173
$0.00361173
+56.10%1D
mexc
USD
Gloria AI (GLORIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:57:16 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00222535
$ 0.00222535
24J Rendah
$ 0.0038027
$ 0.0038027
24J Tinggi

$ 0.00222535
$ 0.00222535

$ 0.0038027
$ 0.0038027

$ 0.00790726
$ 0.00790726

$ 0
$ 0

-1.53%

+56.17%

+49.31%

+49.31%

Gloria AI (GLORIA) harga masa nyata ialah $0.00361173. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLORIA didagangkan antara $ 0.00222535 rendah dan $ 0.0038027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLORIA sepanjang masa ialah $ 0.00790726, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLORIA telah berubah sebanyak -1.53% sejak sejam yang lalu, +56.17% dalam 24 jam dan +49.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gloria AI (GLORIA) Maklumat Pasaran

$ 2.12M
$ 2.12M

--
--

$ 3.61M
$ 3.61M

586.27M
586.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gloria AI ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLORIA ialah 586.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.61M.

Gloria AI (GLORIA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gloria AI kepada USD adalah $ +0.00129901.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gloria AI kepada USD adalah $ +0.0047563269.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gloria AI kepada USD adalah $ +0.0060355341.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gloria AI kepada USD adalah $ +0.0011941197858942502.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00129901+56.17%
30 Hari$ +0.0047563269+131.69%
60 Hari$ +0.0060355341+167.11%
90 Hari$ +0.0011941197858942502+49.39%

Apakah itu Gloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

Gloria AI (GLORIA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Gloria AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gloria AI (GLORIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gloria AI (GLORIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gloria AI.

Semak Gloria AI ramalan harga sekarang!

GLORIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gloria AI (GLORIA)

Memahami tokenomik Gloria AI (GLORIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GLORIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gloria AI (GLORIA)

Berapakah nilai Gloria AI (GLORIA) hari ini?
Harga langsung GLORIA dalam USD ialah 0.00361173 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GLORIA ke USD?
Harga semasa GLORIA ke USD ialah $ 0.00361173. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gloria AI?
Had pasaran untuk GLORIA ialah $ 2.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GLORIA?
Bekalan edaran GLORIA ialah 586.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GLORIA?
GLORIA mencapai harga ATH sebanyak 0.00790726 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GLORIA?
GLORIA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GLORIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GLORIAialah -- USD.
Adakah GLORIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
GLORIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GLORIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:57:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.