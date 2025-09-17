Gloria AI (GLORIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00222535 $ 0.00222535 $ 0.00222535 24J Rendah $ 0.0038027 $ 0.0038027 $ 0.0038027 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00222535$ 0.00222535 $ 0.00222535 24J Tinggi $ 0.0038027$ 0.0038027 $ 0.0038027 Sepanjang Masa $ 0.00790726$ 0.00790726 $ 0.00790726 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.53% Perubahan Harga (1D) +56.17% Perubahan Harga (7D) +49.31% Perubahan Harga (7D) +49.31%

Gloria AI (GLORIA) harga masa nyata ialah $0.00361173. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLORIA didagangkan antara $ 0.00222535 rendah dan $ 0.0038027 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLORIA sepanjang masa ialah $ 0.00790726, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLORIA telah berubah sebanyak -1.53% sejak sejam yang lalu, +56.17% dalam 24 jam dan +49.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gloria AI (GLORIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Bekalan Peredaran 586.27M 586.27M 586.27M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gloria AI ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLORIA ialah 586.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.61M.