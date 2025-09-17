Lagi Mengenai GLG

Glorious Looking Logo

Glorious Looking Harga (GLG)

Tidak tersenarai

1 GLG ke USD Harga Langsung:

$0.054607
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Glorious Looking (GLG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:40:47 (UTC+8)

Glorious Looking (GLG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.054166
24J Rendah
$ 0.054907
24J Tinggi

$ 0.054166
$ 0.054907
$ 0.38275
$ 0.02467363
--

-0.02%

+2.46%

+2.46%

Glorious Looking (GLG) harga masa nyata ialah $0.054607. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLG didagangkan antara $ 0.054166 rendah dan $ 0.054907 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLG sepanjang masa ialah $ 0.38275, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02467363.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +2.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glorious Looking (GLG) Maklumat Pasaran

$ 791.80K
--
----

$ 791.80K
14.50M
14,500,000.0
Had Pasaran semasa Glorious Looking ialah $ 791.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLG ialah 14.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 791.80K.

Glorious Looking (GLG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Glorious Looking kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Glorious Looking kepada USD adalah $ -0.0370510133.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Glorious Looking kepada USD adalah $ -0.0461220114.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Glorious Looking kepada USD adalah $ -0.3217762385444203.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.02%
30 Hari$ -0.0370510133-67.85%
60 Hari$ -0.0461220114-84.46%
90 Hari$ -0.3217762385444203-85.49%

Apakah itu Glorious Looking (GLG)

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Glorious Looking (GLG) Sumber

Laman Web Rasmi

Glorious Looking Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Glorious Looking (GLG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Glorious Looking (GLG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Glorious Looking.

Semak Glorious Looking ramalan harga sekarang!

GLG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Glorious Looking (GLG)

Memahami tokenomik Glorious Looking (GLG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GLG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Glorious Looking (GLG)

Berapakah nilai Glorious Looking (GLG) hari ini?
Harga langsung GLG dalam USD ialah 0.054607 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GLG ke USD?
Harga semasa GLG ke USD ialah $ 0.054607. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Glorious Looking?
Had pasaran untuk GLG ialah $ 791.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GLG?
Bekalan edaran GLG ialah 14.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GLG?
GLG mencapai harga ATH sebanyak 0.38275 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GLG?
GLG melihat harga ATL sebanyak 0.02467363 USD.
Berapakah jumlah dagangan GLG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GLGialah -- USD.
Adakah GLG akan naik lebih tinggi tahun ini?
GLG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GLGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.