Glorious Looking (GLG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.054166 $ 0.054166 $ 0.054166 24J Rendah $ 0.054907 $ 0.054907 $ 0.054907 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.054166$ 0.054166 $ 0.054166 24J Tinggi $ 0.054907$ 0.054907 $ 0.054907 Sepanjang Masa $ 0.38275$ 0.38275 $ 0.38275 Harga Terendah $ 0.02467363$ 0.02467363 $ 0.02467363 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +2.46% Perubahan Harga (7D) +2.46%

Glorious Looking (GLG) harga masa nyata ialah $0.054607. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLG didagangkan antara $ 0.054166 rendah dan $ 0.054907 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLG sepanjang masa ialah $ 0.38275, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02467363.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +2.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glorious Looking (GLG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 791.80K$ 791.80K $ 791.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 791.80K$ 791.80K $ 791.80K Bekalan Peredaran 14.50M 14.50M 14.50M Jumlah Bekalan 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

Had Pasaran semasa Glorious Looking ialah $ 791.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLG ialah 14.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 791.80K.