GLP1 (GLP1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02690766$ 0.02690766 $ 0.02690766 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.22% Perubahan Harga (7D) +9.22%

GLP1 (GLP1) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLP1 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLP1 sepanjang masa ialah $ 0.02690766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLP1 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GLP1 (GLP1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.22K$ 33.22K $ 33.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.22K$ 33.22K $ 33.22K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,605,953.962529 999,605,953.962529 999,605,953.962529

Had Pasaran semasa GLP1 ialah $ 33.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLP1 ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999605953.962529. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.22K.