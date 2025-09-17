glub (GLUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -3.37% Perubahan Harga (7D) -45.89% Perubahan Harga (7D) -45.89%

glub (GLUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLUB sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLUB telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -3.37% dalam 24 jam dan -45.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

glub (GLUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Bekalan Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Jumlah Bekalan 999,317,448.94168 999,317,448.94168 999,317,448.94168

Had Pasaran semasa glub ialah $ 12.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLUB ialah 999.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999317448.94168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.21K.