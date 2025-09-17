Glympse (GLMPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00633847$ 0.00633847 $ 0.00633847 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -17.50% Perubahan Harga (7D) -27.76% Perubahan Harga (7D) -27.76%

Glympse (GLMPS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLMPS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLMPS sepanjang masa ialah $ 0.00633847, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLMPS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -17.50% dalam 24 jam dan -27.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glympse (GLMPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 418.33K$ 418.33K $ 418.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 418.33K$ 418.33K $ 418.33K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,983,651.1647118 999,983,651.1647118 999,983,651.1647118

Had Pasaran semasa Glympse ialah $ 418.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLMPS ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999983651.1647118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.33K.