GM Everyday Harga Hari Ini

Harga langsung GM Everyday (GM) hari ini ialah --, dengan 5.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GM kepada USD penukaran adalah -- setiap GM.

GM Everyday kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,699, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00442348, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GM dipindahkan +0.83% dalam sejam terakhir dan -16.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GM Everyday (GM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GM Everyday ialah $ 35.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.70K.