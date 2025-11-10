Tokenomik GM Everyday (GM)

Lihat cerapan utama tentang GM Everyday (GM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:22:54 (UTC+8)
USD

GM Everyday (GM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GM Everyday (GM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 36.51K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 36.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00442348
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
GM Everyday (GM) Maklumat

GM is an innovative token on the Base blockchain, designed to embody the spirit of daily positivity and community engagement within the cryptocurrency sector. This token serves not just as a financial asset but as a symbol of the community's morning ritual of spreading goodwill and optimism. GM prides itself on having no transaction taxes, promoting a seamless and cost-effective experience for holders. It's a community driven project focused on spreading daily positivity, encouraging interaction, and building a foundation for collective growth within the crypto ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.saygmeveryday.io
Kertas putih:
https://www.saygmeveryday.io/litepaper.pdf

Tokenomik GM Everyday (GM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GM Everyday (GM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GM, terokai GM harga langsung token!

GM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GM? Halaman ramalan harga GM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

