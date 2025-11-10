GM Frens Harga Hari Ini

Harga langsung GM Frens (GM) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GM kepada USD penukaran adalah -- setiap GM.

GM Frens kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,565.27, dengan bekalan edaran sebanyak 69.42T GM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GM Frens (GM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Bekalan Peredaran 69.42T 69.42T 69.42T Jumlah Bekalan 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GM Frens ialah $ 15.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GM ialah 69.42T, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.57K.