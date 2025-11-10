Tokenomik GM Frens (GM)

Tokenomik GM Frens (GM)

Lihat cerapan utama tentang GM Frens (GM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:33:46 (UTC+8)
USD

GM Frens (GM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GM Frens (GM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.57K
$ 15.57K$ 15.57K
Jumlah Bekalan:
$ 69.42T
$ 69.42T$ 69.42T
Bekalan Edaran:
$ 69.42T
$ 69.42T$ 69.42T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.57K
$ 15.57K$ 15.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

GM Frens (GM) Maklumat

GM has rapidly become a widely recognized greeting within the crypto community, symbolizing camaraderie and shared experiences among enthusiasts worldwide. Originally a simple salutation, it has evolved into a digital expression of solidarity, embodying the collective spirit of those navigating the fast-paced world of cryptocurrencies. Whether it’s early morning or late at night, saying “GM” is a way of acknowledging the community, signaling a sense of unity, and embracing the shared journey through the ever-evolving crypto landscape.

The GM token is designed to embody this spirit of connection and engagement. With a total supply of 69,420,000,000 tokens, it is positioned to spread across the crypto space with energy and momentum. All of the token's supply has been added to the liquidity pool, ensuring transparency and trust within the ecosystem. In addition, GM features a tax-free structure, making transactions seamless and user-friendly, while also offering a layer of reassurance by burning liquidity to prevent any concerns about potential rug pulls.

Laman Web Rasmi:
https://www.gmetherfrens.com/

Tokenomik GM Frens (GM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GM Frens (GM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GM, terokai GM harga langsung token!

GM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GM? Halaman ramalan harga GM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi