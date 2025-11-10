Tokenomik GM Frens (GM)
GM Frens (GM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GM Frens (GM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
GM Frens (GM) Maklumat
GM has rapidly become a widely recognized greeting within the crypto community, symbolizing camaraderie and shared experiences among enthusiasts worldwide. Originally a simple salutation, it has evolved into a digital expression of solidarity, embodying the collective spirit of those navigating the fast-paced world of cryptocurrencies. Whether it’s early morning or late at night, saying “GM” is a way of acknowledging the community, signaling a sense of unity, and embracing the shared journey through the ever-evolving crypto landscape.
The GM token is designed to embody this spirit of connection and engagement. With a total supply of 69,420,000,000 tokens, it is positioned to spread across the crypto space with energy and momentum. All of the token's supply has been added to the liquidity pool, ensuring transparency and trust within the ecosystem. In addition, GM features a tax-free structure, making transactions seamless and user-friendly, while also offering a layer of reassurance by burning liquidity to prevent any concerns about potential rug pulls.
Tokenomik GM Frens (GM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GM Frens (GM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GM, terokai GM harga langsung token!
GM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GM? Halaman ramalan harga GM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian