Harga langsung GMEOW (GMEOW) hari ini ialah $ 0.00466663, dengan 4.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GMEOW kepada USD penukaran adalah $ 0.00466663 setiap GMEOW.

GMEOW kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,666,629, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GMEOW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GMEOW didagangkan antara $ 0.00431514 (rendah) dan $ 0.00470067 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.038489, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00369501.

Dalam prestasi jangka pendek, GMEOW dipindahkan +2.03% dalam sejam terakhir dan -41.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Modal Pasaran $ 4.67M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.67M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GMEOW ialah $ 4.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMEOW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.67M.