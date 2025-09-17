gmeow cat (GMEOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00432846$ 0.00432846 $ 0.00432846 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +5.29% Perubahan Harga (7D) +5.29%

gmeow cat (GMEOW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMEOW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMEOW sepanjang masa ialah $ 0.00432846, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMEOW telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gmeow cat (GMEOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Bekalan Peredaran 997.66M 997.66M 997.66M Jumlah Bekalan 997,664,785.0 997,664,785.0 997,664,785.0

Had Pasaran semasa gmeow cat ialah $ 44.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMEOW ialah 997.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997664785.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.67K.