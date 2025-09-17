GMT (GMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah $ 0.04121763
24J Tinggi $ 0.04250108
Sepanjang Masa $ 4.11
Harga Terendah $ 0.03690885
Perubahan Harga (1J) -0.27%
Perubahan Harga (1D) +1.08%
Perubahan Harga (7D) -2.87%

GMT (GMT) harga masa nyata ialah $0.0420289. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMT didagangkan antara $ 0.04121763 rendah dan $ 0.04250108 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMT sepanjang masa ialah $ 4.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03690885.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMT telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +1.08% dalam 24 jam dan -2.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GMT (GMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.81M
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 213.43M
Bekalan Peredaran 3.11B
Jumlah Bekalan 5,074,252,278.182383

Had Pasaran semasa GMT ialah $ 130.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMT ialah 3.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5074252278.182383. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 213.43M.