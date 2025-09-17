GNME MINING GAME (GNME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02506642 24J Tinggi $ 0.02630891 Sepanjang Masa $ 0.509717 Harga Terendah $ 0.01029676 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +11.06%

GNME MINING GAME (GNME) harga masa nyata ialah $0.02558949. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNME didagangkan antara $ 0.02506642 rendah dan $ 0.02630891 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNME sepanjang masa ialah $ 0.509717, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01029676.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNME telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +11.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 179.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 449.99K Bekalan Peredaran 7.00M Jumlah Bekalan 17,585,071.96457807

Had Pasaran semasa GNME MINING GAME ialah $ 179.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNME ialah 7.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17585071.96457807. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.99K.