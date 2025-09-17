Lagi Mengenai GNME

GNME MINING GAME Harga (GNME)

1 GNME ke USD Harga Langsung:

$0.02558949
$0.02558949$0.02558949
+0.10%1D
GNME MINING GAME (GNME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:28:14 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02506642
$ 0.02506642$ 0.02506642
24J Rendah
$ 0.02630891
$ 0.02630891$ 0.02630891
24J Tinggi

$ 0.02506642
$ 0.02506642$ 0.02506642

$ 0.02630891
$ 0.02630891$ 0.02630891

$ 0.509717
$ 0.509717$ 0.509717

$ 0.01029676
$ 0.01029676$ 0.01029676

+0.65%

+0.19%

+11.06%

+11.06%

GNME MINING GAME (GNME) harga masa nyata ialah $0.02558949. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNME didagangkan antara $ 0.02506642 rendah dan $ 0.02630891 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNME sepanjang masa ialah $ 0.509717, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01029676.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNME telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +11.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) Maklumat Pasaran

$ 179.18K
$ 179.18K$ 179.18K

--
----

$ 449.99K
$ 449.99K$ 449.99K

7.00M
7.00M 7.00M

17,585,071.96457807
17,585,071.96457807 17,585,071.96457807

Had Pasaran semasa GNME MINING GAME ialah $ 179.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNME ialah 7.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17585071.96457807. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.99K.

GNME MINING GAME (GNME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GNME MINING GAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GNME MINING GAME kepada USD adalah $ +0.0073341141.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GNME MINING GAME kepada USD adalah $ +0.0111056006.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GNME MINING GAME kepada USD adalah $ +0.010545406739440974.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.19%
30 Hari$ +0.0073341141+28.66%
60 Hari$ +0.0111056006+43.40%
90 Hari$ +0.010545406739440974+70.10%

Apakah itu GNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GNME MINING GAME (GNME) Sumber

GNME MINING GAME Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GNME MINING GAME (GNME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GNME MINING GAME (GNME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GNME MINING GAME.

GNME kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik GNME MINING GAME (GNME)

Memahami tokenomik GNME MINING GAME (GNME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GNME MINING GAME (GNME)

Berapakah nilai GNME MINING GAME (GNME) hari ini?
Harga langsung GNME dalam USD ialah 0.02558949 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GNME ke USD?
Harga semasa GNME ke USD ialah $ 0.02558949. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GNME MINING GAME?
Had pasaran untuk GNME ialah $ 179.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GNME?
Bekalan edaran GNME ialah 7.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNME?
GNME mencapai harga ATH sebanyak 0.509717 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNME?
GNME melihat harga ATL sebanyak 0.01029676 USD.
Berapakah jumlah dagangan GNME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNMEialah -- USD.
Adakah GNME akan naik lebih tinggi tahun ini?
GNME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.