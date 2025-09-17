gnom (GNOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) +4.50%

gnom (GNOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNOM sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan +4.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gnom (GNOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.66K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.66K Bekalan Peredaran 998.42M Jumlah Bekalan 998,421,719.99699

Had Pasaran semasa gnom ialah $ 12.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNOM ialah 998.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998421719.99699. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.66K.