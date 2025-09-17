Gnome (GNOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) +6.66% Perubahan Harga (7D) +6.66%

Gnome (GNOME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNOME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNOME sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNOME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gnome (GNOME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.77K$ 23.77K $ 23.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.77K$ 23.77K $ 23.77K Bekalan Peredaran 998.14M 998.14M 998.14M Jumlah Bekalan 998,135,003.152479 998,135,003.152479 998,135,003.152479

Had Pasaran semasa Gnome ialah $ 23.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNOME ialah 998.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998135003.152479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.77K.