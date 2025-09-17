Lagi Mengenai GNOME

Maklumat Harga GNOME

Laman Web Rasmi GNOME

Tokenomik GNOME

Ramalan Harga GNOME

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Gnome Logo

Gnome Harga (GNOME)

Tidak tersenarai

1 GNOME ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Gnome (GNOME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:59:53 (UTC+8)

Gnome (GNOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.37%

+6.66%

+6.66%

Gnome (GNOME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNOME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNOME sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNOME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gnome (GNOME) Maklumat Pasaran

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

--
----

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

998.14M
998.14M 998.14M

998,135,003.152479
998,135,003.152479 998,135,003.152479

Had Pasaran semasa Gnome ialah $ 23.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNOME ialah 998.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998135003.152479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.77K.

Gnome (GNOME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gnome kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gnome kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gnome kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gnome kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.37%
30 Hari$ 0+24.42%
60 Hari$ 0+10.91%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Gnome (GNOME)

$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gnome (GNOME) Sumber

Laman Web Rasmi

Gnome Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gnome (GNOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gnome (GNOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gnome.

Semak Gnome ramalan harga sekarang!

GNOME kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gnome (GNOME)

Memahami tokenomik Gnome (GNOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gnome (GNOME)

Berapakah nilai Gnome (GNOME) hari ini?
Harga langsung GNOME dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GNOME ke USD?
Harga semasa GNOME ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gnome?
Had pasaran untuk GNOME ialah $ 23.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GNOME?
Bekalan edaran GNOME ialah 998.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNOME?
GNOME mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNOME?
GNOME melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GNOME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNOMEialah -- USD.
Adakah GNOME akan naik lebih tinggi tahun ini?
GNOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:59:53 (UTC+8)

Gnome (GNOME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.