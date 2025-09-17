GNY (GNY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00426041 24J Tinggi $ 0.00474989 Sepanjang Masa $ 3.24 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.01% Perubahan Harga (1D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -6.97%

GNY (GNY) harga masa nyata ialah $0.00435372. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNY didagangkan antara $ 0.00426041 rendah dan $ 0.00474989 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNY sepanjang masa ialah $ 3.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNY telah berubah sebanyak +2.01% sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -6.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GNY (GNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 776.12K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.74M Bekalan Peredaran 178.27M Jumlah Bekalan 400,000,000.0

Had Pasaran semasa GNY ialah $ 776.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNY ialah 178.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.74M.