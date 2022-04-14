Tokenomik GNY (GNY)

Lihat cerapan utama tentang GNY (GNY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
GNY (GNY) Maklumat

GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token.

GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.

Laman Web Rasmi:
http://www.gny.io
Kertas putih:
https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf

GNY (GNY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GNY (GNY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 773.89K
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 178.27M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.74M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.24
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00434208
Tokenomik GNY (GNY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GNY (GNY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GNY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GNY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GNY, terokai GNY harga langsung token!

