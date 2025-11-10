Go Rest Offline Harga Hari Ini

Harga langsung Go Rest Offline (GROF) hari ini ialah --, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GROF kepada USD penukaran adalah -- setiap GROF.

Go Rest Offline kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,454, dengan bekalan edaran sebanyak 747.53M GROF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GROF didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0059774, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GROF dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -22.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Go Rest Offline (GROF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.45K$ 82.45K $ 82.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.30K$ 110.30K $ 110.30K Bekalan Peredaran 747.53M 747.53M 747.53M Jumlah Bekalan 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

