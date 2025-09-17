GoAsk (ASK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0100893$ 0.0100893 $ 0.0100893 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.43% Perubahan Harga (7D) +8.43%

GoAsk (ASK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASK sepanjang masa ialah $ 0.0100893, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GoAsk (ASK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GoAsk ialah $ 11.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.93K.