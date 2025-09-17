Goat Protocol (GOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 Harga Terendah $ 0.490456$ 0.490456 $ 0.490456 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Goat Protocol (GOA) harga masa nyata ialah $0.643118. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOA sepanjang masa ialah $ 3.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.490456.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goat Protocol (GOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 279.76K$ 279.76K $ 279.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 643.12K$ 643.12K $ 643.12K Bekalan Peredaran 435.00K 435.00K 435.00K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Goat Protocol ialah $ 279.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOA ialah 435.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 643.12K.