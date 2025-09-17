goatwifhat (GIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003245 $ 0.00003245 $ 0.00003245 24J Rendah $ 0.00003434 $ 0.00003434 $ 0.00003434 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003245$ 0.00003245 $ 0.00003245 24J Tinggi $ 0.00003434$ 0.00003434 $ 0.00003434 Sepanjang Masa $ 0.00152864$ 0.00152864 $ 0.00152864 Harga Terendah $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +4.52% Perubahan Harga (7D) +13.10% Perubahan Harga (7D) +13.10%

goatwifhat (GIF) harga masa nyata ialah $0.00003402. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIF didagangkan antara $ 0.00003245 rendah dan $ 0.00003434 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIF sepanjang masa ialah $ 0.00152864, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001635.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIF telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +4.52% dalam 24 jam dan +13.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

goatwifhat (GIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa goatwifhat ialah $ 34.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIF ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.02K.