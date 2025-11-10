GOATxAI Harga Hari Ini

Harga langsung GOATxAI (GOAI) hari ini ialah --, dengan 1.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOAI kepada USD penukaran adalah -- setiap GOAI.

GOATxAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 78,126, dengan bekalan edaran sebanyak 769.51M GOAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOAI dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -14.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GOATxAI (GOAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.13K$ 78.13K $ 78.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K Bekalan Peredaran 769.51M 769.51M 769.51M Jumlah Bekalan 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Had Pasaran semasa GOATxAI ialah $ 78.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOAI ialah 769.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.25K.