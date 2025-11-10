Tokenomik GOATxAI (GOAI)
GOATxAI (GOAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GOATxAI (GOAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
GOATxAI (GOAI) Maklumat
GoatxAI - The Alpha Agent for crypto degens
GoatxAI is the next-generation AI Research & Alpha Agent built to autonomously scout, analyze, and deliver real-time Web3 intelligence.
Built on Xeleb Protocol, the world’s first AI Agent Influencer Hub, GoatxAI empowers you to ask anything about the market and get instant, charted, and data-driven insights - crafted for traders, VCs, and analysts who move fast and think ahead.
$GOAI is the native utility token that fuels GoatxAI’s intelligence network - powering agent queries, data access, and alpha-sharing rewards across the ecosystem.
🔥 Why the Community Loves GoatxAI 📈 Real-time research that outpaces human analysts 🐋 Tracks whales, sentiment, and volatility like a pro 📊 Cited, charted, and verified answers 💬 Built on transparency, not speculation 🔗 100% agent-signed - every claim backed by data
Tokenomik GOATxAI (GOAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GOATxAI (GOAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOAI, terokai GOAI harga langsung token!
GOAI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GOAI? Halaman ramalan harga GOAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian