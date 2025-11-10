GobStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung GobStrategy (GOBSTR) hari ini ialah --, dengan 5.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOBSTR kepada USD penukaran adalah -- setiap GOBSTR.

GobStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 563,606, dengan bekalan edaran sebanyak 848.00M GOBSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOBSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0075855, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOBSTR dipindahkan +0.25% dalam sejam terakhir dan -25.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GobStrategy (GOBSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 563.61K$ 563.61K $ 563.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 560.90K$ 560.90K $ 560.90K Bekalan Peredaran 848.00M 848.00M 848.00M Jumlah Bekalan 843,932,845.8784838 843,932,845.8784838 843,932,845.8784838

Had Pasaran semasa GobStrategy ialah $ 563.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOBSTR ialah 848.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 843932845.8784838. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 560.90K.