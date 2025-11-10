GoChain Harga Hari Ini

Harga langsung GoChain (GO) hari ini ialah $ 0.00123029, dengan 11.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GO kepada USD penukaran adalah $ 0.00123029 setiap GO.

GoChain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,633,694, dengan bekalan edaran sebanyak 1.33B GO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GO didagangkan antara $ 0.00101591 (rendah) dan $ 0.00125963 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.115975, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00077047.

Dalam prestasi jangka pendek, GO dipindahkan +0.37% dalam sejam terakhir dan -28.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GoChain (GO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Bekalan Peredaran 1.33B 1.33B 1.33B Jumlah Bekalan 1,330,634,318.0 1,330,634,318.0 1,330,634,318.0

