Apakah itu Godcoin (GOD)

Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure. The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more. Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption. Enter $GOD and InfiniGods. InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile. More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game. InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Godcoin (GOD) Berapakah nilai Godcoin (GOD) hari ini? Harga langsung GOD dalam USD ialah 0.00382183 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOD ke USD? $ 0.00382183 . Lihat Harga semasa GOD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Godcoin? Had pasaran untuk GOD ialah $ 344.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOD? Bekalan edaran GOD ialah 89.90M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOD? GOD mencapai harga ATH sebanyak 0.137882 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOD? GOD melihat harga ATL sebanyak 0.00383474 USD . Berapakah jumlah dagangan GOD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GODialah -- USD . Adakah GOD akan naik lebih tinggi tahun ini? GOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

