GoGoPool (GGP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.42 24J Tinggi $ 2.65 Sepanjang Masa $ 19.66 Harga Terendah $ 1.12 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -5.92% Perubahan Harga (7D) +13.43%

GoGoPool (GGP) harga masa nyata ialah $2.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, GGP didagangkan antara $ 2.42 rendah dan $ 2.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GGP sepanjang masa ialah $ 19.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.12.

Dari segi prestasi jangka pendek, GGP telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -5.92% dalam 24 jam dan +13.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GoGoPool (GGP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.22M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.97M Bekalan Peredaran 7.09M Jumlah Bekalan 19,347,330.7164731

Had Pasaran semasa GoGoPool ialah $ 17.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GGP ialah 7.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19347330.7164731. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.97M.