GoHost Harga Hari Ini

Harga langsung GoHost (GOHOST) hari ini ialah $ 0.00527706, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOHOST kepada USD penukaran adalah $ 0.00527706 setiap GOHOST.

GoHost kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,277.06, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M GOHOST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOHOST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.164158, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00521641.

Dalam prestasi jangka pendek, GOHOST dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GoHost (GOHOST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa GoHost ialah $ 5.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOHOST ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.28K.