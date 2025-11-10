GOLD Harga Hari Ini

Harga langsung GOLD (GOLD) hari ini ialah $ 0.00017147, dengan 6.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOLD kepada USD penukaran adalah $ 0.00017147 setiap GOLD.

GOLD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 171,257, dengan bekalan edaran sebanyak 998.77M GOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOLD didagangkan antara $ 0.00015406 (rendah) dan $ 0.00017147 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00083944, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015406.

Dalam prestasi jangka pendek, GOLD dipindahkan +1.27% dalam sejam terakhir dan -19.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GOLD (GOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 171.26K$ 171.26K $ 171.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 171.26K$ 171.26K $ 171.26K Bekalan Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Jumlah Bekalan 998,768,172.7616373 998,768,172.7616373 998,768,172.7616373

