Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gold DAO (GOLDAO) Berapakah nilai Gold DAO (GOLDAO) hari ini? Harga langsung GOLDAO dalam USD ialah 0.02276645 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOLDAO ke USD? $ 0.02276645 . Lihat Harga semasa GOLDAO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gold DAO? Had pasaran untuk GOLDAO ialah $ 16.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOLDAO? Bekalan edaran GOLDAO ialah 735.84M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOLDAO? GOLDAO mencapai harga ATH sebanyak 0.087434 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOLDAO? GOLDAO melihat harga ATL sebanyak 0.01322844 USD . Berapakah jumlah dagangan GOLDAO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOLDAOialah -- USD . Adakah GOLDAO akan naik lebih tinggi tahun ini? GOLDAO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOLDAOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

