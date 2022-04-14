Tokenomik Gold DAO (GOLDAO)
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.
Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.
Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
Gold DAO (GOLDAO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gold DAO (GOLDAO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Gold DAO (GOLDAO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Gold DAO (GOLDAO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOLDAO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOLDAO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOLDAO, terokai GOLDAO harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.