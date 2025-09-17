Gold Token Harga (GLDT)
-0.50%
-0.44%
-0.84%
-0.84%
Gold Token (GLDT) harga masa nyata ialah $1.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLDT didagangkan antara $ 1.19 rendah dan $ 1.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLDT sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.734321.
Dari segi prestasi jangka pendek, GLDT telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Gold Token ialah $ 865.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLDT ialah 720.20K, dengan jumlah bekalan sebanyak 720198.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 865.82K.
Pada hari ini, perubahan harga Gold Token kepada USD adalah $ -0.005376362822579.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gold Token kepada USD adalah $ +0.0913442400.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gold Token kepada USD adalah $ +0.0887078400.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gold Token kepada USD adalah $ +0.0980956723962523.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.005376362822579
|-0.44%
|30 Hari
|$ +0.0913442400
|+7.61%
|60 Hari
|$ +0.0887078400
|+7.39%
|90 Hari
|$ +0.0980956723962523
|+8.90%
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
