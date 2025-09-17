Gold Token (GLDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Rendah $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Sepanjang Masa $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Harga Terendah $ 0.734321$ 0.734321 $ 0.734321 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) -0.84% Perubahan Harga (7D) -0.84%

Gold Token (GLDT) harga masa nyata ialah $1.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLDT didagangkan antara $ 1.19 rendah dan $ 1.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLDT sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.734321.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLDT telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gold Token (GLDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 865.82K$ 865.82K $ 865.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 865.82K$ 865.82K $ 865.82K Bekalan Peredaran 720.20K 720.20K 720.20K Jumlah Bekalan 720,198.1 720,198.1 720,198.1

Had Pasaran semasa Gold Token ialah $ 865.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLDT ialah 720.20K, dengan jumlah bekalan sebanyak 720198.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 865.82K.