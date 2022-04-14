Tokenomik Gold Token (GLDT)
Gold Token (GLDT) Maklumat
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments.
GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted.
GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
Gold Token (GLDT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gold Token (GLDT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Gold Token (GLDT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Gold Token (GLDT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GLDT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GLDT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
GLDT Ramalan Harga
