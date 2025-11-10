Gold xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Gold xStock (GLDX) hari ini ialah $ 373.07, dengan 1.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GLDX kepada USD penukaran adalah $ 373.07 setiap GLDX.

Gold xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,473,394, dengan bekalan edaran sebanyak 6.64K GLDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GLDX didagangkan antara $ 366.33 (rendah) dan $ 374.27 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,340.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 300.95.

Dalam prestasi jangka pendek, GLDX dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan +0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gold xStock (GLDX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Gold xStock ialah $ 2.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLDX ialah 6.64K, dengan jumlah bekalan sebanyak 29899.96473983. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.14M.